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Bakan Selçuk: "Somut projelerimizi açıklayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki aylarda eğitim-öğretim hayatımızın çok daha nitelikli şekilde sürmesi somut projelerimizi her ay peş peşe sunacağız" dedi.İki haftalık sömestr tatili sona erdi, 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki aylarda eğitim-öğretim hayatımızın çok daha nitelikli şekilde sürmesi somut projelerimizi her ay peş peşe sunacağız" dedi.
İki haftalık sömestr tatili sona erdi, 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı. Okulun ilk günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir araya gelerek "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol" imzaladı. Mehmet Akif İnan İlkokulunda düzenlenen törene katılan Bakan Selçuk, yeni öğretim dönemine başlarken çocuklara başarılar dilemeye geldiklerini belirtti.
Protokole ilişkin bilgi veren Selçuk, "Bizim okullarımız çok daha güzel ve yaşanabilir mekanlar haline getirebilmek gibi sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu da yerine getirmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak attığımız her adımı pilot olarak yapmaya çalışıyor ve ortaya çıkan duruma göre yeni bir modele doğru yöneliyoruz. Bu yeni modelle çocuklarımızın rahat okullarda eğitim görmelerine fırsat sağlamaya çalışıyoruz. Okul yapımının finansmanında iş birlikleri de çok önemli yer tutuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla başlattığımız arsa karşılığında okul yapımı modeliyle kaynak çeşitliliğimizi arttırmış oluyoruz. Hazine taşınmazlarını da yeni projelerle değerlendirilmiş oluyor. Bütün iş adamlarımızı bu projeye dahil olmaya davet ediyorum" mesajını verdi.

"Somut projelerimizi açıklayacağız"
Selçuk öğrencilerle de bir araya gelerek yeni döneme ilişkin kısa bir konuşma yaptı. "Bütün ekip arkadaşlarımız olarak, bütün öğretmenlerimiz, bütün okul yöneticilerimiz ve diğer yöneticilerimizle beraber Türkiye’nin eğitim hikayesini birlikte yazmaya devam edeceğiz" diyen Selçuk, "İnşallah, sağlıkla, mutluluk ve başarı ile yeni bir dönemi daha birlikte geçireceğiz. Bunun çok daha kaliteli olması için, çok daha yüksek standartlarla gerçekleşmesi için, var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda eğitim-öğretim hayatımızın çok daha nitelikli şekilde sürmesi somut projelerimizi her ay peş peşe sunacağız. Ben bütün öğrenci, öğretmen ve velilerimize çok sağlıklı, sıhhatli bir yıl temennisinde bulunuyorum" şeklinde konuştu.
Selçuk, anne-babalara çocukların önce sağlığı, kişiliği ve güçlü bir şahsiyet geliştirmesi, arkasından eğitim-öğretim hedeflerinin olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından iki bakan önce protokolü imzaladı, ardından da sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle de bir araya gelen iki bakan programın sonunda okul bahçesinde bulunan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çocuklarla atıkları geri dönüştürme merkezine attı.

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