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Bakan Selçuk, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bu coğrafyanın jeopolitiğinin ne kadar zor olduğunu, emperyalistlerin Türkiye'nin boğazını nasıl sıktığını ve neler yapmaya çalıştıklarını hepimiz gün gün, hafta hafta, ay ay görüyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu coğrafyanın jeopolitiğinin ne kadar zor olduğunu, emperyalistlerin Türkiye'nin boğazını nasıl sıktığını ve neler yapmaya çalıştıklarını hepimiz gün gün, hafta hafta, ay ay görüyoruz." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla Gölbaşı ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda buluşan Selçuk, Emirler köyünde doğmuş ve büyümüş biri olarak ilçede olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çocukluğundan beri Gölbaşı ilçesi ve köyüyle irtibatını hiç kesmediğini vurgulayan Selçuk, "Bize, Amerika'dan da Avrupa'dan da İstanbul'dan da çok teklifler geldi, 'öğretim üyesi, profesör olarak gelin burada çalışın' diye ama Ankara'yı hiçbir zaman bırakmadık ve burada bulunup buraya hizmet etmeyi büyük gaye edindik." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve muhtarların, Türkiye'nin yükselmesindeki önemine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin altına imza attığı bir iş, bir proje var. Nedir bu proje? Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı'nda bir adayı var. Bu imza atıldıktan sonra, nokta konmuştur. Nokta konulduktan sonra konuşulmaz. Herkes üzerine düşeni yapar, vazifesini görür ve Türkiye'nin, dünyanın büyük fotoğrafına bakar. Bu manada da bu topraklarda bulunmanın zorluğunu hisseder. Bu coğrafyanın jeopolitiğinin ne kadar zor olduğunu, emperyalistlerin Türkiye'nin boğazını nasıl sıktığını ve neler yapmaya çalıştıklarını hepimiz gün gün, hafta hafta, ay ay görüyoruz."

- "Görüyorum ki hepiniz hazırsınız"

Yapılması planlanan birçok proje olduğunu söyleyen Selçuk, "Projelerle ilgili en ufak bir endişemiz, kaygımız yok. Bunların hepsi yapılır. Önemli olan, güzel bir heyecanla, ruhla hep birlikte bir şeyler yapmak için 31 Mart'ın neticesinde güzel bir zafer elde etmek için gayreti, tevazuyu, samimiyeti hep beraber göstermemiz. Görüyorum ki hepiniz hazırsınız. Bu konuda hepinizin fikri, zikri bir olmuş, beraberce hareket ediyorsunuz. Biz de köy köy, kasaba kasaba, ilçe ilçe dolaşıp, arkadaşlarımızla beraber sizlerle el ele tutuşup elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Selçuk, yapılacak projelerin Gölbaşı'nın yükselmesi için bir fırsat olduğunu dile getirerek, bunların takipçisi olacağını ve katkı sağlamak için diğer bakanlarla birlikte elinden geleni yapacağını belirtti.

Konuşmanın ardından toplantıya basına kapalı devam edildi.

Programa, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı ilçesinin Cumhur İttifakı adayı Ramazan Şimşek ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da katıldı.

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gölbaşı ilçesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli eğitim Bakanlığı STK

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