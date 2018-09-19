Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da bir araya geldiği Suriyeli öğrencilerden "Türkiyem" şarkısını dinledi.

Bakan Selçuk, çeşitli açılış ve toplantılara katılmak amacıyla geldiği kentte, Türkiye-Kuveyt iş birliğiyle merkez Haliliye ilçesinde yapılan Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü okulu ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet eden Selçuk, misafir öğrencilerin taleplerini dinledi.

Selçuk, Suriyeli öğrencilerin seslendirdiği "Türkiyem" şarkısını dinleyerek, bu anı cep telefonuyla da görüntüledi.

Şanlıurfa Türkmenler Birliğince yaptırılan "Türkmen Otağı"nı da gezen Selçuk, daha sonra Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erin, görüşmenin anısına Bakan Selçuk'a, Balıklıgöl Yerleşkesi tablosu hediye etti.

Selçuk'a AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Ali Cevheri, Gülendar Açanal, Halil Özşavlı ile MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz da eşlik etti.

