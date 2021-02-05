Bakan Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında Seda Öğretir'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak.

Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların tamamına yakını temiz sertifakası aldı.

Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve Covid kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar.

"İLLERE GÖRE FARKLI KARARLAR ALINABİLİR"

İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. "Biz niye açılmıyoruz" diye soruyorlar. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek.

AYRINTILAR GELİYOR...

