Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çok çok farklı bir çağ geliyor. Dijitalin, biyolojik olanın birlikte olduğu bir tekillik çağı geliyor. Bizim bu çağa hazırlanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

2023'e Doğru Türkiye Eğitim Sistemi "Bulma Konferansı"nda Selçuk, dünyadaki büyük ülkelere ve eğitim reformunda başarılı olan ülkelere bakıldığında büyük liderliklerle eğitim projelerinin başarılı olduğunu anlattı.

Açılışta, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı Bal filmindeki Yusuf'un okuldaki öğrenme sahnelerinin yer aldığı bölüm izletilen konferansta Bakan Selçuk, salonda bulunan Kaplanoğlu'na teşekkür ederek konuşmasında Yusuf karakterine atıflarda bulundu.

Selçuk, liderliğin izinde meseleye sahip çıkılması halinde karamsarlık ve eksikliklere rağmen Türkiye için çok güzel bir ufuk gördüğünü dile getirerek, "Türkiye'nin şimdiye kadar ortaya koyduğu birçok başarıyı eğitimle taçlandırmasının zamanı geldi" dedi.

"ARTIK BULALIM"



Ziya Selçuk, "Bu toplantının adına biz 'bulma konferansı' dedik. Bunu asimetrik bir düşünce ya da farklı bir şey olsun diye yapmadık. Bu toplum Katip Çelebi'den beri, 1610'dan beri arıyor. Artık bulalım. Tanzimattan beri arıyor. Artık bulalım. Bulduğumuz şey aslında aslında olduğumuz şey. Dolayısıyla bulmakla olmak arasındaki ilişkiyi biz kurduğumuzda zaten meselenin çok büyük bir kısmı çözülmüş olacak. Biz bulmak için buradayız ama bir taraftan da ezberi ve taklidi bırakıp tahkike geçmek için de buradayız. Yaptığımız işe bir sual sorduğumuzda, 'yaptığımız iş daha çok taklitle mi, ezberle mi yoksa tahkikle mi ilgili?' Bunun yanıtı ortaya konduğunda zaten bizim fotoğrafımız da çıkmış olacak" şeklinde konuştu.