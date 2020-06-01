HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.06.2020 12:37 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak" dedi. Öte yandan konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da gerçekleşecek LGS'ye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak."ifadesini kullandı.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

20 Haziran 2020 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığının korunması için iki yeni önlem daha alındı. Önceki yıllarda sınavdan 1 saat sonra öğrenciler tarafından alınan soru kitapçıkları, bu yıl bir karmaşaya neden olarak sosyal mesafenin ihlal edilmesi olasılığının ortadan kaldırılması için öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek. Ayrıca soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını dağıtan sınav görevlileri cerrahi eldiven kullanacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
MEB'den kreş ve anaokullarına ilişkin önemli duyuruMEB'den kreş ve anaokullarına ilişkin önemli duyuru
Bu belirtileri taşıyorsanız sabah saatlerinde mutlaka bunları yapın!Bu belirtileri taşıyorsanız sabah saatlerinde mutlaka bunları yapın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
İPTAL EDİN BU YILDA ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME YAPIN.ESKİDEN LGS Mİ VARDI..
Sınavın yapılacağı sınıflar kaçar kişi olacak?
Sınavlar yapılıyor ama okullar açılmıyor Sınav salonları görev alacak öğretmen bulunamadığı için yirmişer kişilik hazırlanıyor Yani her sıraya bir öğrenci oturuyor Nerede kaldı sosyal mesafe.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MEB'den kreş ve anaokullarına ilişkin 'normalleşme' açıklaması

MEB'den kreş ve anaokullarına ilişkin önemli duyuru

Sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlıyor

Sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlıyor

Açık öğretim sınav tarihleri belli oldu

Açık öğretim sınav tarihleri belli oldu

YÖK, yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı kaldırdı

YÖK duyurdu! Yüzde 50 kısıt kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

ÖSYM'den YKS ve MSÜ açıklaması: Talepler alınacak

ÖSYM'den açıklama: Talepler alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.