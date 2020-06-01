Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da gerçekleşecek LGS'ye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak."ifadesini kullandı.

Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği



LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz.



✔Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak



✔Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak pic.twitter.com/DDgvQebkUo — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 1, 2020

MEB'DEN AÇIKLAMA



Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

20 Haziran 2020 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığının korunması için iki yeni önlem daha alındı. Önceki yıllarda sınavdan 1 saat sonra öğrenciler tarafından alınan soru kitapçıkları, bu yıl bir karmaşaya neden olarak sosyal mesafenin ihlal edilmesi olasılığının ortadan kaldırılması için öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek. Ayrıca soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını dağıtan sınav görevlileri cerrahi eldiven kullanacak.



