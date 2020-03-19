Bakan Selçuk'tan huzurevi açıklaması: Koronavirüs tedbirleri bir kademe daha yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özellikle kronik hastalar ve yaşlılar için büyük risk taşıyan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 81 ildeki resmi ve özel huzurevleri ile yaşlı bakım kuruluşlarının tamamında Sağlık Bakanlığının duyuruları doğrultusunda yeni önlemleri uygulamaya aldıklarını belirtti.

'6 SAATTE BİR ATEŞ ÖLÇÜMÜNÜN YANI SIRA KAPSAMLI SAĞLIK TARAMALARI DA YAPILACAK'



Hastalığa karşı ilk andan itibaren huzurevlerindeki vatandaşlar ve personelin sağlığını korumak için bir dizi hijyen ve sağlık tedbirinin alındığını, bu kuruluşlara ziyaretlerin durdurulduğunu, huzurevi sakinlerinin de zorunlu olmadıkça dışarı çıkışlarına müsaade edilmediğini anımsatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüse karşı özel ve resmi tüm huzurevleri ve yaşlı bakım kuruluşlarımızda alınan tedbirleri bir kademe daha yükselttik. Bu çerçevede var olan tedbirlere ilave olarak; Kuruluşlarda yaşlılarımıza 6 saatte bir ateş ölçümünün yanı sıra göz, kulak, burun, boğaz gibi kapsamlı sağlık taramaları da yapılacak. Dış ortamdan huzurevine gelen her personel öncelikle ateş ve solunum sıkıntısı belirtileri açısından taranacak. Ateş yüksekliği gösteren yaşlılarımızın tedbiren revirde takip edilmesi ve gerekli görüldüğünde hastaneye sevk edilmeleri için de gereken tüm hazırlıklar tamamlandı."