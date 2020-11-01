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Bakan Selçuk'tan İzmir'deki okullar için flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 17:24 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "En ufak bir risk gördüğümüz okulumuzda gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız" dedi.

Bakan Selçuk'tan İzmir'deki okullar için flaş açıklama

Depremin ardından gittiği İzmir'de incelemelerini sürdüren Bakan Ziya Selçuk, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, okullarda düzenli olarak yapılan deprem analizleri sonucu yıkım veya güçlendirme kararları aldıklarını hatırlatan Selçuk, "İzmir'de de bu kapsamda eğitim öğretime kapattığımız 50 okulun yıkımını Ağustos-Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmiştik. Aldığımız bu tedbirlere bağlı olarak İzmir’de toplam 2 bin 505 okulumuzdan sadece 139’unda hafif sorunlar bulunuyor" dedi.

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'ÖĞRENCİLERİMİZ GÜVENLİ TAHLİYE EDİLMİŞ'

Deprem tatbikatlarının önemine dikkat çeken Selçuk, "Kamera kayıtları gösteriyor ki deprem anında, okullarda bulunan öğrencilerimiz, öğretmenler ve okul müdürlerimiz eşliğinde güvenle tahliye edilmiş. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize düzenli ve hassasiyetle verdiğimiz deprem eğitimleri, okullarımızda yaptığımız deprem tatbikatları anlamını buldu. Öğrencilerimizi sakince tahliye eden öğretmenlerimize ayrıca teşekkür etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Dün akşamdan bu yana İzmir'de olduğunu, bölgedeki tüm okulları uzmanlarla birlikte gezerek hasar tespit çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, "En ufak bir risk gördüğümüz okulumuzda gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız. Aklımız deprem korkusunu yaşayan çocuklarımızda, kalbimiz ve dualarımız hâlâ haber alamadığımız evlatlarımızla" diye konuştu.

DHA

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