Bakan Selçuk'tan LGS mesajı: Yürekten inanıyorum

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum."

Sevgili Gençler,



Hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum.



Sonuçlar nasıl olursa olsun, #LGS’nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 5, 2021



