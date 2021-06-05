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Bakan Selçuk'tan LGS mesajı: Yürekten inanıyorum

05.06.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Bakan Selçuk'tan LGS mesajı: Yürekten inanıyorum

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum."

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Ziya Selçuk LGS Liselere Geçiş Sınavı

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