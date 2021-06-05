Bakan Selçuk'tan LGS mesajı: Yürekten inanıyorum

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum."
Sevgili Gençler,— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 5, 2021
Hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum.
Sonuçlar nasıl olursa olsun, #LGS’nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum.