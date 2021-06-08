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Bakan Selçuk’tan LGS soruları hakkındaki iddialara yanıt

08.06.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'deki bazı soruların, bazı yardımcı kaynaklardaki soruların aynısı olduğuna yönelik iddialar hakkında, “Biz böyle somut olmayan dedikodu ve söylemler ile hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı ve bir şekilde neyin ne olduğunu ortaya koyabilen ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili müracaat yolları ve itiraz yolları belli. Bu yollara müracaat edilebilir" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonrasında ortaya atılan bazı iddialar hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BUNUNLA İLGİLİ MÜRACAAT VE İTİRAZ YOLLARI BELLİ"

Bakan Selçuk, iddiaların kanıta dayalı olmadığını belirterek, şunları ifade etti:

“Öncelikle çocuklarıma başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel sağlıklı bir sınav oldu. Biz biliyorsunuz her ay 45’er soru olmak üzere örnek sorular yayınlıyoruz. Bütün bu örnek soruları çocuklarımız, öğretmenlerimiz görsün diye yayınlıyoruz. Bu soruları tabi ki yayıncılar da izliyor. Herkes izliyor ve herkes takip ediyor. Bunlara göre soru hazırlığı yapmak, bunlara göre soru düzenlemek için gayret gösteriyorlar. Elbette bizim yayınladığımız örnek sorular herkes için örnek oluyor. Bu bağlamda biz böyle somut olmayan dedikodu ve söylemler ile hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı ve bir şekilde neyin ne olduğunu ortaya koyabilen ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili müracaat yolları ve itiraz yolları belli. Bu yollara müracaat edilebilir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim çok güçlü bir ölçme değerlendirme kadromuz var. Dikkat ederseniz, soruların kendisi ile ilgili bir itiraz yok. Özet olarak şu söylenebilir, böyle bir delil olmazsa, somut şeyler olmazsa ortada daha dikkatli olunmalı. Çünkü bu çocuklar ve öğretmenler ile ilgili bir konu, herkese de daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim."

Kaynak: İHA

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Ziya Selçuk LGS Liselere Geçiş Sınavı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
SORULAN SORULAR İLE YAYINLADIĞINIZ SORULAR NE KADAR BENZER ACABA. AYRICA MADEM GÜÇLÜ BİR ÖLÇME KADRONUZ VAR NEDEN MATEMATİKTEN SOĞUTUYORSUNUZ ÖĞRENCİLERİ. BU NASIL BİR PEDOGOJİK YAKLAŞIMDIR ANLAMIYORUM. HER DERSTEN KOLAY VEYA SEÇİCİ SORU SORULAMAZ MI YANİ. SAYIN BAKANIM MİLLETİN TEPKİLERİNİ BİRAZ DİKKATE ALINIZ LÜTFEN LÜTFEN LÜTFEN!
hiç inandırıcı değilsiniz.

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