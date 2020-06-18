Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör masasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:

Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.

(Yaz kitapları) Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?



31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil.

(Kovid-19 salgınında yeni dalga ihtimali) Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlıyız.

(LGS) Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız.



