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Bakan Selçuk'tan özel sınıf iddialarına ilişkin açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.08.2019 10:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Özel sınıfla ilgili hangi okulda bu tür fiil işlenmişse bununla ilgili gelen şikayetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık.' diye konuştu.

Bakan Selçuk'tan özel sınıf iddialarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Okul kayıtlarında zorla bağış alınamayacağının altını çizen Bakan Selçuk şunları ifade etti:

KAPANAN ÖZEL OKULLAR

Bu yıl başladığımız özel öğretim kurumlarında bazı standartların getirilmesi konusunda çalışmalar var. Yani bu okulların açılabilmesinin bir takım fiziksel şartların haricinde açan kurumun yetkinliği ile ilgili bazı kriterler ve standartlar üzerinde çalışılıyor ve bu da bitmek üzere.

Binlerce okuldan söz ediyoruz. Bunlardan bir iki tanesinde problem oluyor.Bir okul üzerinden bütün özel okulları yaftalarsak bu gereksiz güvensizlik oluşturuyor.Ama bu tür bir okul varsa da gereğini yapmak öğretmenleri çocukları velileri mağdur etmemek bizim sorumluluğumuz.Biz bu olayın da farkındayız. Soruşturma başlatıldı. Zaten bildiğimiz bir konu.

KAYIT PARASI VE ÖZEL SINIF İDDİALARI

Okul kayıtlarında zorunlu bağış alınamaz. Özel sınıfla ilgili hangi okulda bu tür fiil işlenmişse bununla ilgili gelen şikayetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık. Buna asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla ortaya koyduk.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel sınıf

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