Bakan Selçuk'tan 'şubat öğretmen atamaları' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TVNET canlı yayınında Türk Kahvesi programında gazeteci-yazar Ayşe Böhürler'in sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği atamalarla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:

Milli Eğitim Bakanı olarak ülkenin 20-30 sene sonrasını dikkate alarak iş yapma zaruretimiz var. Biricisi okullarımız arasındaki farklılıkları azaltmak. Okullarımız arasındaki fark yüksek olunca biz insan yetiştirmek yerine sınava adam hazırlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla eğitimin istikameti bozuluyor. Eğer okullar arasındaki imkan ve öğrenme azaltılırsa o zaman biz gerçekten eğitimle meşgul olacağız. Planlarımızı Türkiye'nin gelecek 30 yılını düşünerek yapıyoruz.

2023 vizyon belgesinin getirdiği şey şu: Biz hangi ay, hangi sene, hangi işi hangi fizibilite ile, hangi yatırımla nasıl yapacağız. Bunu somut olarak ortaya koymak ve buna adım adım uymak.

LGS'DE 2020 HAZIRLIKLARI



LGS, bu bir eleme sınavı. Anlaşılmayan şu, bir uzman, bir akademisyen şunları söyleyebiliyor, 'öğrenciler matematikte döküldü', 'öğrenciler Türkçe'de zayıf aldı.' Çocukların sadece yüzde 10'unun alınacağı kontenjan dahilinde bir sınav kazanabileceği bir durum söz konusu ise, o zaman zaten bir eleme temelli sınav olduğu için zor olması beklenir. Burada soru zordu demek garip geliyor bana, zaten soru zor olsun.