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Bakan Selçuk'tan 'Trabzon' açıklaması

23.03.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da öğretmenlerde görülen koronavirüs vakalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vakaların okul kaynaklı olduğunun belli olmadığını belirtti.

Bakan Selçuk'tan 'Trabzon' açıklaması

Karadeniz'de koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ederken , Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Aktaş açıklamasında 5 öğretmenin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 45 öğretmenin tedavi altında olduğu ve 70 öğretmeninde temaslı-riskli olduğu için karantinada olduğunu belirtmişti. Bu durum koronavirüs nedeniyle okulların risk taşıyıp, taşımadığı tartışmalarına yol açmıştı.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir açıklama geldi. Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Bakan Selçuk, hayatını kaybeden öğretmenlere başsağlığı dilerken haberin iletişiminin çok yanlış yapıldığını açıkladı. Vakaların okul kaynaklı olduğunun belli olmadığını belirten Bakan Selçuk, vakaların virüsü dışarıda almış olabileceklerini, okulu virüsün kaynağı gibi bilgilendirme yapmanın toplumda çok yanlış önyargılara sebep olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Öğretmen Trabzon Ziya Selçuk

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