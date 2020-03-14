HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte açıklanan uzaktan eğitimle ilgili "Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız." dedi.

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitimle ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz.

Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Dersleri nasıl izleyeceğinizi, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız."

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Kan donduran sözler: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başındanKan donduran sözler: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Uzaktan Eğitim

En Çok Okunan Haberler

KKTC'den flaş karar: Sınırlarını kapattı

KKTC'den flaş karar: Sınırlarını kapattı

ABD için en kötü senaryo: 1,7 milyon kişi ölebilir

ABD için en kötü senaryo: 1,7 milyon kişi ölebilir

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

Kanada Başbakanı karantinadan halka seslendi

Kanada Başbakanı karantinadan halka seslendi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çekirge istilası nerede? Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

Çekirge istilası nerede? Türkiye’ye mi yaklaşıyor?

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi

Diğer Haberler
Son dakika! İran sınırında 7 ceset bulundu

İran sınırında 7 ceset bulundu

Hastanede eşini öldürdü! Kan donduran sözler

Kan donduran sözler: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

Son dakika! MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu

Otoparka gittiğinde şoku yaşadı

Pendik'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Pendik'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Havaya ateş açıp kaçan kişiyi polis yakaladı

Havaya ateş açıp kaçan kişiyi polis yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.