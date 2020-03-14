Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitimle ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz.

Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Dersleri nasıl izleyeceğinizi, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız."

Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 14, 2020

Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci haftaiçi size simülasyonlar ile anlatacağız. Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA’nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 14, 2020

Kaynak: DHA



