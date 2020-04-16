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Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.04.2020 10:49 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından velileri ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Günaydın sevgili velilerimiz;

Telefonunuzun mesaj bölümünü kontrol edebilirseniz, size “uzaktan eğitim yakından ilgi” diyen bir mesajımız var. Güzel günlere, güzel anılara, hep birlikte...


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Bakan Selçuk Uzaktan Eğitim

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