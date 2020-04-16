Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Günaydın sevgili velilerimiz;

Telefonunuzun mesaj bölümünü kontrol edebilirseniz, size “uzaktan eğitim yakından ilgi” diyen bir mesajımız var. Güzel günlere, güzel anılara, hep birlikte...

Günaydın sevgili velilerimiz;



Telefonunuzun mesaj bölümünü kontrol edebilirseniz, size “uzaktan eğitim yakından ilgi” diyen bir mesajımız var. Güzel günlere, güzel anılara, hep birlikte... pic.twitter.com/Xp1oFoi5oz — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 16, 2020



