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Bakan Selçuk'tan velilere çağrı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından velilere çağrıda bulunarak çocukların uzaktan eğitimi boşlamamalarını istedi.

Bakan Selçuk'tan velilere çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir açıklamada yaptı. Uzaktan eğitime ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Velilerimizden ricam 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı 'sıkıldı' diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki."


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