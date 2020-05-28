Bakan Selçuk'tan velilere çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir açıklamada yaptı. Uzaktan eğitime ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Velilerimizden ricam 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı 'sıkıldı' diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki."

Velilerimizden ricam “Çocuklar sıkıldılar” diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı “sıkıldı” diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 28, 2020



