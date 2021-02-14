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Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı

14.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere seslenerek, "Sizlerden ricam, çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarını güçlendirmeniz" dedi.

Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin uzaktan ve yüz yüze eğitimle başlayacak olması nedeniyle velilere seslendi.

Selçuk, küresel salgın döneminin oluşturduğu tüm belirsizliklere rağmen kendilerine verdikleri destek için velilere teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Evleri okul haline getiren, her odayı sınıfa dönüştüren ailelerimizin çabasının da yorgunluğunun da farkındayız. Bizler çocuklarımıza daha iyi bir eğitim sunabilmek için dünya standartlarında içerikler ve sistemler oluşturduk. İkinci yarıyıl eğitim programımızı güçlendirmek içinse yine sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu süreçte çocuklarınızın eğitim aidiyetini güçlendirmek için sizin ve çocuklarınızın düzenli bir hayat sürmesi, evlatlarımızın uyku ve beslenmelerinin düzenli olması, huzurlu bir ev ortamında bulunmaları büyük bir önem taşıyor. Sizlerden ricam, çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarını güçlendirmeniz. Çocukları yüz yüze eğitime başlayan ailelerimizin hijyen kurallarına uygun bir şekilde evlatlarını okula göndermelerini, çantalarına hijyen malzemeleri ve yedek maske eklemelerini hatırlatmakta yarar var. Son olarak çocuklarımıza hem akademik hem sosyal destek sağlayan, kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için evde kitap okuyan yetişkinler görmeleri gerektiğini de tekraren belirtmiş olalım. Yeni yarıyılın sizlere ve çocuklarımıza güzellikler getirmesi ümidiyle, hoşçakalın." (DHA)

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