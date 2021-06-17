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Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması! Eylül’de tam zamanlı yüz yüze eğitim olacak mı?

17.06.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bir buçuk yıl gibi bir süre eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler için, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’ta açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamalara göre Eylül ayına kadar aşılamanın ilk dozlarının tamamlanması hedefleniyor. Yaz aylarında aşı hızının artırılması ise Eylül ayı için yüz yüze eğitime umut oldu.

Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması! Eylül’de tam zamanlı yüz yüze eğitim olacak mı?

2020 – 2021 eğitim öğretim yılını da uzaktan eğitim şeklinde geçiren öğrenciler, bir an önce yüz yüze eğitime geçmek istiyor. Koronavirüs sebebiyle aksayan eğitimi tekrar hareketlendirmek için Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak çalışıyor. Bakan Selçuk, Eylül ayında yüz yüze eğitim için umut verici açıklamalarda bulundu.

TÜM KADEMELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için yaptığı açıklamada, "Tüm hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk sözlerine, “Okula giden çocuklarımızın ailelerindeki vaka artışı, toplumdaki genel artışa oranla yüzde 20 daha düşük. Okullarımız güvenli yerler, çünkü sürekli kontrol var. Bu gelişmeler ışığında tamamen normale dönmek belki mümkün olmasa da hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz.” Diyerek devam etti.

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UZMANLAR KARAR VERECEK

Bakan Selçuk, “Maske takma zorunluluğu konusu uzmanların vereceği bir karar.” Diyen Selçuk, “Elbette hepimiz maskesiz günlerimize geri dönmeyi çok isteriz. Ama bunun için riskin kalmadığını bilmeye ihtiyacımız var. Bu noktada da Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz.” Dedi.

OKUL ÖNCESİ YAZ OKULU

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“Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.”

“2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkânları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.”

Yapılan açıklamalarda, Milli Eğitim Bakanlığı ve bizzat Bakan Selçuk'un Eylül'de okulları yüz yüze olarak tam gün hedefiyle açılmak üzere hazırlıkta olduğu belirtildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Fahrettin Koca Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim
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