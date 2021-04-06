Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüzde 80'i buldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yerinde karar uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80’i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen." ifadelerini kullandı.

“Yerinde karar” uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80’i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen...



Eğitimde Bu Hafta

29 Mart-4 Nisan pic.twitter.com/yByYrNr5wf — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 6, 2021



