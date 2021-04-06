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  4. Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüzde 80'i buldu

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüzde 80'i buldu

06.04.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime katılım ortalamasının yüzde 80'i bulduğunu belirterek "Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüzde 80'i buldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yerinde karar uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80’i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen." ifadelerini kullandı.


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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim

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