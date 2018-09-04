Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılı eylül dönemi mesleki çalışma programı başlangıcında öğretmenlerle buluştu.

Öğretmenleri çocukların hayat kapısını açan bir anahtara benzeten Bakan Selçuk, "Göreve geldiğim ilk günden beri meselenin bir öğretmen meselesi olduğunun altını çiziyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorum çünkü bu söylemden eyleme geçmesi gereken, gerçekten inanılması gereken, inandıktan sonra da gereğinin yapılması gereken bir husus. İmkanlar nasıl olursa olsun mükemmel bir öğrenmeye ilham veren kişinin öğretmen olduğunu biliyoruz. Öğretmen aslında çocuğun hayat kapısını açan anahtar. Tüm bakanlık, tüm alt yapı, tüm mevzuat, bütün bu binalar hepsi aslında öğretmenlerimiz ve dolayısıyla çocuklarımızın göz ışıltısı için. Bu kurumun kendi ana gayesini unutmaması lazım. Yaptığımız ya da yapamadığımız her şeyi çocuklarımızı nasıl etkilediğinin farkında olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ÇAPLI ÖĞRETMEN PROJELERİ BAŞLATACAĞIZ"



Çocukların ilk başta öğretmenlerin beyniyle değil, kalbiyle ilgilendiklerini kaydeden Selçuk, ''O yüzden deneyimli öğretmenler sınıfa ilk girdiklerinde çocukların gözü gözlerine değmeden derse başlamazlar. Bu açıdan baktığımızda da bizim çocuklara vereceğimiz ne kadar çok şeyin olduğunu ve çocuklarımızı çift kanatlı yetiştirmekle mecbur olan insanlarız. Bu kanatlardan birisi bilgidir, bilimdir öbürü de erdemdir, ahlaktır. Çocuklarımızın çift kanatlı yetişmesi bir zaruret. Önümüzdeki süreçte öğretmenlerin çok daha donanımlı, iyi yetişmiş bireyler olarak sistemimize girmesini sağlamak için büyük çaplı öğretmen projeleri başlatacağız. Bu sadece bilimsel çalışmalar anlamında değil. Öğretmenliğin binlerce yıldır değişmeyen bir de sanat yönü var. Sanat dediğim şey çocuğa gülümsemenin, merhametin adı aslında. Hepimiz günün sonunda öğrenmeye devam ediyoruz ve öğretmen olarak da bu öğrenmeyi hiç bitirmeyeceğiz. Aslında milli eğitim sisteminde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1 milyon öğretmenimiz yok. Bunlar bizim statülerimiz. Biz hepimiz öğrencilerle birlikte öğrenen kişileriz ve öğrenme yolculuğumuz devam ediyor. MEB'in bir paradigma içinde olduğunu da hissediyorsunuz ve biz bunu bütünsel bir sistem tasarımı olarak ekim ayında yapacağımız makro plan sunuşunda da izah edeceğiz'' diye konuştu.