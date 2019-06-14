Bakan Selçuk: Tatil, ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Bünyamin İlkokulu'nda öğrencilerin karnelerini dağıttı. Bakan Selçuk, karneyle birlikte verdikleri yaz etkinlikleri önerilerine dikkat çekerek, "Bu etkinlikler marifetiyle çocukların kendilerini tanıyabilecekleri, hangi beceri alanlarında güçlü olduklarını fark edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Tatil kavramı sadece amaçsız ve boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Bünyamin İlkokulu'nda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı karne dağıtım törenine katıldı. Törende, Ankara Valisi Vasip Şahin, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü de yer aldı. Bakan Selçuk, öğrencilerden oluşan seğmen ekibiyle karşılandı. Gösteri yapan ekibi tebrik eden ve hediye veren Selçuk, daha sonra sınıfa geçip öğrencilere karnelerini dağıttı, onların heyecanına ortak oldu.

'EĞİTİM SADECE SINIFLARDA DEĞİL'

Daha sonra müzik atölyesine giden Bakan Selçuk, öğrencilerden oluşan saz ekibinin seslendirdiği türküleri dinledi. Ardından kısa bir konuşma yapan Selçuk, karne gününün kendileri için bir bayram günü sayılabileceğini ifade ederek, "Hasat günü, harman günü olarak da değerlendirilebilir. Eğitimin bir bütün olarak, sadece sınıfların içinde değil, bir hayat sahnesinde yürüyen bir iş olduğunu, evin içinde, sokakta, sosyal medyada, ailede, her yerde icra edilen bir süreç olduğunu tekrar tekrar vurguluyoruz" dedi.