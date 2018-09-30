Bakan Selçuk, Tebessüm Kahvesi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Üsküdar Belediyesi'nin projelerinden Tebessüm Kahvesi ve Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.
Bakan Selçuk, ilk olarak Tebessüm Kahvesi'ne geldi. Burada servis elemanı olarak çalışan down sendromlu gençlerle çay içerek sohbet eden Selçuk, çalışan Evren Çakır'ın yaptığı dua ardından Aylin Gülden'le mangala isimli oyunu oynadı. Bakan Selçuk'a, oyunu kazanan çalışanlar Aylin Gülden ve Emrah Kuru türkü söyledi.
Burada Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Tebessüm Kahvesi Sorumlusu Şermin Uzuner'den bilgi alan Selçuk, kahvenin bahçesinde gençlere hizmet veren Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ni de ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Bakan Selçuk'a Üsküdar'ı temsil eden el yapımı "Katibim Bebekleri", mangala oyunu ve Üsküdar Belediyesi yayınlarından oluşan çeşitli kitaplar takdim edildi.
Tebessüm Kahvesi'nde Selçuk'a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürü Özlem Bağlar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yunus Köse, ilçe başkanlığı, kadın kolları başkanlığı ve belediye birim müdürleri eşlik etti.
- Bakan Selçuk, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezdi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tebessüm Kahvesi'ndeki toplu fotoğraf çekiminden sonra Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak yapılan ve yakın bir tarihte açılışı gerçekleştirilecek Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geçti.
Engelli vatandaşlar, uzman akademisyenlerle istişare edilerek planlanan 5 katlı, 4 bin metrekare alanda inşa edilen Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunan Selçuk, engelsiz parkını, engelsiz yaşam bahçesini, engellilere özel hobi bostanını, bay ve bayan olmak üzere iki havuzun yer aldığı hidroterapi bölümünü, özel tasarlanan sınıfları, duyu bütünleme, uzay, fizyoterapi, hipoterapi, dil-konuşma ve teknoterapi gibi pek çok alanda hizmet vermeyi bekleyen bölümleri gezerek bilgi aldı.
Bakan Selçuk, burada, özel eğitim gerektiren bireylerin ve evde yatağa bağımlı engellilerin misafir edileceği merkez çalışanlarıyla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Bakan Selçuk'a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürü Özlem Bağlar ve merkez çalışanları eşlik ederek, detaylı bilgi verdi.
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