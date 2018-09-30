Bakan Selçuk, Tebessüm Kahvesi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Üsküdar Belediyesi'nin projelerinden Tebessüm Kahvesi ve Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Selçuk, ilk olarak Tebessüm Kahvesi'ne geldi. Burada servis elemanı olarak çalışan down sendromlu gençlerle çay içerek sohbet eden Selçuk, çalışan Evren Çakır'ın yaptığı dua ardından Aylin Gülden'le mangala isimli oyunu oynadı. Bakan Selçuk'a, oyunu kazanan çalışanlar Aylin Gülden ve Emrah Kuru türkü söyledi.

Burada Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Tebessüm Kahvesi Sorumlusu Şermin Uzuner'den bilgi alan Selçuk, kahvenin bahçesinde gençlere hizmet veren Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'ni de ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Bakan Selçuk'a Üsküdar'ı temsil eden el yapımı "Katibim Bebekleri", mangala oyunu ve Üsküdar Belediyesi yayınlarından oluşan çeşitli kitaplar takdim edildi.

Tebessüm Kahvesi'nde Selçuk'a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürü Özlem Bağlar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yunus Köse, ilçe başkanlığı, kadın kolları başkanlığı ve belediye birim müdürleri eşlik etti.