Bakan Selçuk, tedavi gören çocukların gönüllü öğretmenleriyle buluştu

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayata Renk Ver Derneği iş birliğiyle 2019-2020 eğitim öğretim döneminde hayata geçirilen "Öğretmenim Elimi Tut" projesi, çocukların eğitime hastanede ve evlerinde erişimlerini sağlamak amacıyla hastanelerin ilgili servislerinde hastane sınıflarının açılması, açılan sınıflarda erken çocuklukta aile danışmanlığıyla başlayıp, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitimlerin devam edebilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin görevlendirildiği bir sistemi destekliyor.

Bakan Selçuk, proje kapsamında hastanede ya da evde gönüllü çalışacak öğretmenlerin Üsküdar Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'ndaki sertifika eğitim programını ziyaret etti.

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hastanede ya da evde uzun süre tedavi gören çocukların eğitim hakkından faydalanabilmeleri amacıyla başlatılan "Öğretmenim Elimi Tut" projesinin gönüllü öğretmenleriyle buluştu.

Eğitimin sürekliliği, her çocuğa ulaşabilmesi ve kalitesinin arttırılması noktasında ilgili yönetmelik için öneri hazırlanan proje kapsamında İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi'nin gönüllü destekleriyle alanın tüm paydaşları olan doktor, avukat, psikolog, çocuk hasta annesi, program geliştirme uzmanları, mimar, maarif müfettişleri, öğretmenler ve çocuk hastalardan oluşan uzman ekiplerle çalışıldı.

Projeye 984 gönüllü öğretmen başvurdu. Öğretmenlerin çocuk hastalarla çalışma yetkinliğini artırmak amacıyla "Hastanede ve Evde Eğitim Öğretmenliği Sertifika Programı" hazırlanarak 460 gönüllü öğretmene eğitim planlandı, 60 öğretmenin de eğitimi tamamlandı. Yapılan panellerle bin 200 öğretmene konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Çocuk hastaların eğitim alanlarının niteliklerini iyileştirme amacıyla ideal hastane sınıfı kriterleri belirlenerek örnek 2 sınıf açılırken, diğer sınıflar için de sponsorluk görüşmeleri devam ediyor.

Projenin ülke geneline yaygınlaştırılması çalışmaları ise sürüyor.

