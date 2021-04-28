Bakan Selçuk, 'Telafi eğitimi olacak mı?' sorusunu yanıtladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman kapanacağını açıkladı. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim sürecinde yaşanan kayıpların giderilmesi adına bu yıl okulların daha geç kapanacağını ifade eden Selçuk, telafi eğitimi konusunda detaylara yer verdi. İşte, ayrıntılar...

TELAFİ EĞİTİMİ OLACAK MI?

Bakan Selçuk, telafi eğitimi konusunda "Bizim karşımızda küresel bir problem var. Bizim başımızda da var. Böyle bir süreçte bize düşen gereken eğitimsel önlemleri almaktır. Yüz yüze eğitim döneminde de eğitim kayıpları vardı. Şimdikinin niceliği biraz daha farklı. Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz." ifadelerine yer verdi.



