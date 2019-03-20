Bakan Selçuk: Türkiye, ekonomik büyümede birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı (3)

'İŞÇİ SAYILARINIZI ARTIRMAYA ÇALIŞIN'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Nazilli'ye gelerek iş insanlarıyla buluştu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı'nın Nazilli belediye başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, resmi kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Bakan Selçuk'a eşlik etti. Nazilli Ticaret Odası hizmet binasının açılışını yapan Bakan Selçuk, "Yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen Türkiye'miz büyümeye devam etti ve etmektedir. Türkiye'miz iş yapma bakımından sağlanan kolaylıklar sayesinde, 190 ülke arasından 43'ncülüğe yükselerek, son 15 yılın rekorunu kırmıştır. Sigortalı işçi sayımız her geçen gün artıyor. Ortaya koyduğumuz bu teşvik ve desteklerle 2023, 2051 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla ilerlemekteyiz. Ben burada iş adamlarımıza sesleniyorum. İşyerlerinizde çalışan işçi sayılarınızı artırmaya çalışın" dedi.

Açılış sonunda 2018 yılında en fazla ihracat yapan iş insanlarına, Bakan Selçuk tarafından plaket verildi. Bakan Selçuk'a, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan tarafından, içinde yöreye özgü 39 çeşit ürünün bulunduğu 'Uzun Yaşam' adlı sepet hediye edildi.

AÇILIŞ YAPIP, HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Selçuk, daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi'ne geçerek hayırsever iş insanı Taner Sayın'ın katkılarıyla hayata geçirilen 2. Basamak Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nin açılışını yaptı. Programda, hayırsever işadamına teşekkür edip plaket verdi. Bakan Selçuk, "Böyle hayırsever işadamlarımızın sayılarının artması en büyük arzumuzdur. Servisin açılmasını sağlayan hayırsever işadamı Taner Sayın kardeşimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Selçuk daha sonra Nazilli Belediyesi tarafından yaptırılan 'Dallıca Göl Park'ın açılışını gerçekleştirdi ve son olarak yine Nazilli Belediyesi tarafından yaptırılan 'Haluk Alıcık Huzur Evi'ne gelerek, huzurevi sakinlerine konuk oldu, yaşlılarla sohbet etti. Bakan Selçuk, çarşıyı gezerek vatandaş ve esnafla da konuştu, ardından programı kapsamında İncirliova ilçesine hareket etti.