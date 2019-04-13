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Bakan Selçuk: “Türkiye’de çocuklarımızın bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız var”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gençlerimizin bilişimle, dijital hayatla bilgisayarla iç içe olduğunu biliyoruz ama dijital hayatı olumlu bir yere kanalize etmek, bu konuyu olumlu enerjiye çevirmek gerçekten önemli bizim açımızdan.

Bakan Selçuk: “Türkiye’de çocuklarımızın bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız var”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gençlerimizin bilişimle, dijital hayatla bilgisayarla iç içe olduğunu biliyoruz ama dijital hayatı olumlu bir yere kanalize etmek, bu konuyu olumlu enerjiye çevirmek gerçekten önemli bizim açımızdan. Türkiye’de de gençlerimizin, çocuklarımızın bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız da var, bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

Espor adıyla son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz dijital oyun turnuvalarının birinin finali bugün Ataşehir’de yapıldı. Gerçekleşen etkinlikte, League of Legends adlı oyunun kış mevsiminin final maçında 1907 Fenerbahçe Espor takımı Bahçeşehir SuperMassive takımını 3-0’lık skor ile mağlup etti. Bu galibiyet ile 1907 Fenerbahçe Espor takımı, senenin ilk uluslararası etkinliği olan 2019 Sezon Ortası Turnuvası için Avrupa’da ülkemizi temsil etme hakkını da kazandı. Düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılarak burada konuşma yaptı. Bakan Selçuk, yaptığı konuşmasında gençlerin dijital hayata olan ilgilerini olumlu şekilde yönlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Tüm dünyada inanılmaz bir hızla gelişiyor. Bu atletizm, spor ruhunun bu şekilde gelişiyor olması bu şekilde bizi mutlu ediyor. Gençlerimizin bilişimle, dijital hayatla bilgisayarla iç içe olduğunu biliyoruz ama dijital hayatı olumlu bir yere kanalize etmek, bu konuyu olumlu enerjiye çevirmek gerçekten önemli bizim açımızdan. Türkiye’de de gençlerimizin, çocuklarımızın bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız da var, bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Burada birçok ayrı takımdan gençlerin aynı salonda yan yana oturuyor olmasının da bu işin centilmenlik ruhunun ne kadar geliştiğini göstermesi açısından önemli.” diye konuştu.

Konuşmasında Galatasaraylı olduğunu belirterek salonda renkli anlar oluşmasını sağlayan Bakan Selçuk, “Bu kalabalığı tahmin etmemiştim, buradaki enerjiyi hissetmek mümkün. Ben kazanan takımımızı kutluyorum. Her ne kadar Galatasaraylı olsam da. Ama Fenerbahçe’yi kutlamak için buradayım. Hepsi bizim takımımız hepsi bizim çocuklarımız. Onun için önemli olan kazanmak kaybetmek değil. Önemli olan buradaki centilmenlik ruhunu yaşamak. Sizlerin de bilişimi ve dijital hayatı oyunları bu şekilde olumlu yönde gençlere örnek olmanız bakımından yol göstericiliğiniz bakımından önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk: “Türkiye’de çocuklarımızın bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız var”

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