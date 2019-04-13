Bakan Selçuk: “Türkiye’de çocuklarımızın bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız var”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gençlerimizin bilişimle, dijital hayatla bilgisayarla iç içe olduğunu biliyoruz ama dijital hayatı olumlu bir yere kanalize etmek, bu konuyu olumlu enerjiye çevirmek gerçekten önemli bizim açımızdan. Türkiye’de de gençlerimizin, çocuklarımızın bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız da var, bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

Espor adıyla son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz dijital oyun turnuvalarının birinin finali bugün Ataşehir’de yapıldı. Gerçekleşen etkinlikte, League of Legends adlı oyunun kış mevsiminin final maçında 1907 Fenerbahçe Espor takımı Bahçeşehir SuperMassive takımını 3-0’lık skor ile mağlup etti. Bu galibiyet ile 1907 Fenerbahçe Espor takımı, senenin ilk uluslararası etkinliği olan 2019 Sezon Ortası Turnuvası için Avrupa’da ülkemizi temsil etme hakkını da kazandı. Düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılarak burada konuşma yaptı. Bakan Selçuk, yaptığı konuşmasında gençlerin dijital hayata olan ilgilerini olumlu şekilde yönlendirmenin önemine vurgu yaptı.