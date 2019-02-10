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Bakan Selçuk: “Türkiye’de sınırlı sayıda olan ve Ordu’da bulunan matematik müzeleri, Türk eğitimi açısından oldukça önemli”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu Valiliğini ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, Türkiye’de sayıları az olan matematik müzelerinden bir tanesinin Ordu’da bulunmasının, Türk eğitimi açısından olukça önemli olduğuna değindi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaptığı temasların ardından Ordu Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Selçuk: “Türkiye’de sınırlı sayıda olan ve Ordu’da bulunan matematik müzeleri, Türk eğitimi açısından oldukça önemli”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu Valiliğini ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, Türkiye’de sayıları az olan matematik müzelerinden bir tanesinin Ordu’da bulunmasının, Türk eğitimi açısından olukça önemli olduğuna değindi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaptığı temasların ardından Ordu Valiliğini ziyaret etti. Burada protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Selçuk, çocuklarla kucaklaştıktan sonra valilik şeref defterini imzaladı.
Ziyaret hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, ziyaret kapsamında Ordu’nun eğitimini detaylı bir şekilde görüşme fırsatı bulacaklarını aktardı. Ordu’da eğitim üzerine ciddi yatırımların yapıldığını anımsatan Vali Yavuz, “İnşallah eksik ve noksanlarımızı yine Sayın Bakanımıza aktarma fırsatı bulacağız” diyerek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a hoş geldin dileklerini iletti.

“Türkiye’de sayıları az olan matematik müzeleri, Türk eğitim sistemi açısından oldukça değerli”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyarette yaptığı açıklamada, matematik müzelerinin Türk eğitim sistemine olan yararlarına dikkat çekerek, “Ordu’nun eğitim özellikleriyle ilgili bir istişare ziyaretinde bulunuyoruz. Bu arada Ordu’daki eğitimin kalitesi hususunda alınan mesafeleri görme konusunda fırsatımız oluyor. Sabah matematik müzesine uğradık ve Türkiye’de sayıları birkaç tane olan bu müzelerden bir tanesinin Ordu’da bulunuyor olması, Türk eğitim sistemi açısından oldukça değerli. Bu arada bilim sanat merkezini de ziyaret ettik. Oradaki öğretmen ve öğrencilerimizin faaliyetlerini izleme imkanımız oldu. Bilim sanat merkezlerimizin eğitimin kalitesi konusundaki desteği yadsınamaz” dedi.
Bakan Ziya Selçuk, Ordu’daki eğitim kademelerini analiz ederek, daha da iyileştirme konusunda çalışmaların süreceğini belirterek, “Ordu’daki tüm öğretim kademeleri mevcut durumu analiz etmek ve burada kalite konusunda daha fazla mesafe almak noktasında görüş alış verişimiz ekip arkadaşlarımızla birlikte devam edecek. Burada sayın vekillerimiz ve başkanlarımız ile birlikte bu hususları ele alma imkanımız olacak. Ordu’daki bu güzel karşılama ve bu ziyarette gösterilen destek için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk ardından, Valilik toplantı salonunda basına kapalı olarak gerçekleştirilen düzenlenen il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Selçuk: “Türkiye’de sınırlı sayıda olan ve Ordu’da bulunan matematik müzeleri, Türk eğitimi açısından oldukça önemli”

Bakan Selçuk: “Türkiye’de sınırlı sayıda olan ve Ordu’da bulunan matematik müzeleri, Türk eğitimi açısından oldukça önemli”

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