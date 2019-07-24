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Bakan Selçuk: Türkiye'deki en büyük tasarım atölyelerini yapmaya başladık

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Siirt'te yaptığı konuşmada, okullarda tasarım ve el becerileri atölyelerin yaygınlaşması için girişimlerin devam ettiğini belirterek, "Siirt’te tasarım ve el beceri atölyelerini yaygınlaştırmak için girişimlerimiz olacaktır.

Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,(DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Siirt'te yaptığı konuşmada, okullarda tasarım ve el becerileri atölyelerin yaygınlaşması için girişimlerin devam ettiğini belirterek, "Siirt’te tasarım ve el beceri atölyelerini yaygınlaştırmak için girişimlerimiz olacaktır. Belirli okullarımızda bu atölyelerimizi açmak için çalışmaları başlatacağız. Türkiye’deki en büyük tasarım atölyelerini yapmaya başladık" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinde Bakan Selçuk, Siirtli iş insanı Ethem Sancak tarafından kentteki 45 okulda kurulacak tasarım ve el becerileri atölyelerinin protokolünü imzaladı. İmza töreninde konuşan Bakan Selçuk, Türkiye'deki okullarda tasarım ve el becerileri atölyeleri yaygınlaştıracaklarını ifade ederek, "Bugün Siirt’te hep beraber bir değerlendirme yapmaya geldik. Siirt’in eğitim ile ilgili bir fotoğrafını çektikten sonra bir yıllık yol haritasını çıkartıp, bu yol haritasını hayata geçirmek için farklı çalışmalar yapacağız. Siirt’te tasarım ve el becerileri atölyelerini yaygınlaştırmak için girişimlerimiz olacaktır. Belirli okullarımızda bu atölyelerimizi açmak için çalışmalar başlatacağız. Türkiye’deki en büyük tasarım atölyeleri yapmaya başladık. Bu konuda iş adamımız Ethem Sancak’ın kendi memleketi olan Siirt’te büyük bir hizmetidir. Bu çalışmaları tüm ülkede yaygınlaşarak gelişmesini istiyoruz. Siirt’te ilk etapta 45 okulumuza yapımı için bugün protokol imzaladık" dedi. Konuşmaların ardından ziyaret basına kapalı devam etti.

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