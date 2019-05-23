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Bakan Selçuk: “Türkiye’yi, çalışma hayatımızın niteliklerini hedeflediğimiz noktaya el birliği ile taşıyacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 22:06 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye’yi, çalışma hayatımızın niteliklerini hedeflediğimiz noktaya el birliği ile taşıyacağız.

Bakan Selçuk: “Türkiye’yi, çalışma hayatımızın niteliklerini hedeflediğimiz noktaya el birliği ile taşıyacağız”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye’yi, çalışma hayatımızın niteliklerini hedeflediğimiz noktaya el birliği ile taşıyacağız. Üreten, gelişen, büyüyen bir Türkiye idealini sosyal diyalogla, toplumsal uzlaşmayı dönüştürerek; büyük bir özveriyle çalışarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ATO Congresium’da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi’nin ardından gerçekleşen iftar programına katıldı. İftara; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder’in yanı sıra hükümet, işçi ve işveren kesimi temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.
İftar programının ardından konuşan Bakan Selçuk, "Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun kuruluşunun 100. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bu toplantıyı gerçekleştirmiş olmamız bu toplantıya verdiğimiz önemi gösteriyor. Ben tekrar çalışma hayatımıza ve ülkemize hayırlı sonuçlar kazandırmasını temenni ediyorum. Bugünün dünyasında bilgi; demirden daha ağır, altından daha değerli. Bugün dünyanın en değerli şirketleri arasında piyasa değeri 1 trilyon doları geçen teknoloji şirketleri var. Öyle ki, ülkelerin ve şirketlerin ekonomik büyüklüklerini sıraladığımızda, ilk 100 şirketin yarıdan fazlasını şirketlerin oluşturduğunu görüyoruz" dedi.
Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye olarak tanımlanan sürecin devam ettiğini ifade eden Selçuk, “Bizler emeğe ve alın terine saygı duyan, onu muhafaza eden bir milletiz.Hepimizin içinde güçlü bir adalet duygusu var. Bu, toplumsal barışın temelini oluşturan bir duygu. Çalışanlarımız, işverenlerimiz bu şuurla işine dört elle sarılacak.İşçilerimiz işinin hakkını verecek, işverenlerimiz de işçilere bu hakkı teslim edecek. Üreten, gelişen, büyüyen bir Türkiye idealini sosyal diyalogla, toplumsal uzlaşmayı dönüştürerek; büyük bir özveriyle çalışarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız. Bu anlamda; meclisimizin de temel mantığını oluşturan, çalışma yaşamındaki tüm aktörlerin aktif katılımı; devam eden değişimin, gelişimin ve dönüşümün idaresinde kilit rol oynayacaktır. İşçisiyle, işvereniyle, sivil toplum kuruluşuyla; Türkiye’yi, çalışma hayatımızın niteliklerini hedeflediğimiz noktaya el birliği ile taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: “Türkiye’yi, çalışma hayatımızın niteliklerini hedeflediğimiz noktaya el birliği ile taşıyacağız”

Bakan Selçuk: “Türkiye’yi, çalışma hayatımızın niteliklerini hedeflediğimiz noktaya el birliği ile taşıyacağız”

Bakan Selçuk: “Türkiye’yi, çalışma hayatımızın niteliklerini hedeflediğimiz noktaya el birliği ile taşıyacağız”

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