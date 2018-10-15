Bakan Selçuk, Üçlü Danışma Kurulu'na başkanlık etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Üçlü Danışma Kurulu, bilhassa çalışma hayatımız açısından çok kıymetli bir sosyal diyalog mekanizması. İstişare kültürüne inanan bir medeniyetin temsilcileri olarak bu dayanışmayı sağladığımız ve yaşattığımız sürece her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Üçlü Danışma Kurulu toplantısına başkanlık eden Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, çalışma hayatının dinamik bir alan olduğunu belirtti.

"Bu alanda, çalışma hayatını düzenleyici tedbirler almak, sorunları ve çözüm yollarını araştırmak, bu kapsamda çalışma barışını sağlamak, işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemek, istihdamı sağlayıcı tedbirler almak bizim temel görevlerimizden." ifadesini kullanan Selçuk, Bakanlığı döneminde ilk kez toplanan Üçlü Danışma Kurulunda, görüşler almayı ve çalışmalarında bu görüşler ışığında ilerlemeyi hedeflediğini belirtti.

Bu dönemde sosyal diyaloğu daha fazla artırmanın, karşılıklı işbirliğini daha da kuvvetlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, Türkiye'nin küresel boyutta ekonomik saldırıya maruz kaldığına değindi.