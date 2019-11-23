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Bakan Selçuk: Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 23:53 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Sıfır şiddet' etiketiyle bir paylaşımda bulundu.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Sıfır şiddet' etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Selçuk paylaşımında, "Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Selçuk mesajında, "Öğretmenler Günü'nde hediyeden, çiçekten çok daha evla olan bir şey var ki, o da sevgi ve saygıdır. Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması. Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de 'şiddete sıfır öğretmenler pekiyi' diyerek kutlayabilirsiniz. Her türlü şiddetin önüne geçeceksek birlikte geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

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