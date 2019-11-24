HABER

Bakan Selçuk: Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 00:52 | Son Güncelleme

 MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi etiketiyle bir paylaşımda bulundu.

ANKARA (DHA) MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Selçuk paylaşımında, "Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Selçuk mesajında, "Öğretmenler Günü'nde hediyeden, çiçekten çok daha evla olan bir şey var ki, o da sevgi ve saygıdır. Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması. Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de 'şiddete sıfır öğretmenler pekiyi' diyerek kutlayabilirsiniz. Her türlü şiddetin önüne geçeceksek birlikte geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı!326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı!
Kadınlar Şiddete Karşı Yeniden Sokaklara ÇıkıyorKadınlar Şiddete Karşı Yeniden Sokaklara Çıkıyor
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştüAfyonkarahisar'a şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!

'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tankerde meydana gelen patlamada yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Lastiği değiştirirken tankerde patlama meydana geldi!

Pakistan'dan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına tepki!

Pakistan'dan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına tepki!

İzmir'de korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk katil oldu!

14 yaşındaki çocuk katil oldu!

Rabia Naz'ın sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğlu ile uyumlu çıktı

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

23 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.