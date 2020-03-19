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Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs 40 dakika' paylaşımına peş peşe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı paylaşımına, Trabzon'dan futbol topu, Ordu'dan fındık, Gümüşhane'den pestil ve Amasya'dan elma dağıtımı ile destek geldi.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'da, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" paylaşımında bulundu. Bakan Selçuk'un öğrencilere yönelik müjdesine Karadeniz kentlerinden fındık, elma, pestil ve futbol topu desteği geldi.

TRABZON'DAN FUTBOL TOPU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 81 ilde 81 okula futbol topu gönderme sözü verdi. Zorluoğlu, sosyal medya paylaşımında, "40 dakikalık teneffüs çift kale maç için gayet makul. Futbol şehri Trabzon'dan 81 ilimizdeki 81 okulumuza futbol topu bizden olsun sayın Bakanım" ifadelerine yer verdi.

ORDU'DAN FINDIK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de öğrencilere 40 dakikalık teneffüste fındık gönderme kararı aldı. Başkan Güler, "40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Sayın Bakanım, çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden" paylaşımında bulundu.

AMASYA'DAN ELMA

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, öğrencilere Amasya elması göndereceklerini duyurdu. Başkan Sarı yaptığı paylaşımda, “Bu uzun teneffüste biz de ‘Amasya elması’ ile çocuklarımızın yanında olacağız. İlk teneffüste 81 ilde 81 okulumuza ve bakanlığımıza Amasya elmaları bizden" ifadelerine yer verdi.

GÜMÜŞHANE'DEN PESTİL

Gümüşhane'de Kral Pestil firması da kentin lezzetleri arasında yer alan pestil ile kampanyaya destek verdi. Firmadan yapılan açıklamada, "Bu uzun tatilin ardından öğrencilerimizin bolca enerjiye ihtiyacı olacak. 40 dakikalık teneffüs süresince öğrencilerimizin ağzının tatlanması ve güçlenmeleri için gerekli enerjiyi almaları adına 81 ilimize 81 il okula pestiller bizden" denildi.

(DHA)

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