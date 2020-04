Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar sürecek

Telafi eğitim takviminin “sürekli değişen canlı bir takvim” olduğunu kaydeden Selçuk, “telafi eğitimin her yaş grubu ve her bölge için ayrı ayrı özellikler dikkate alınarak” oluşturulduğunu söyledi. Bakan, bu konuyla ilgili olarak 81 ilin milli eğitim müdürleri ile toplantı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Sınıf geçme meselesi

Bakan Selçuk, okullar açıldıktan sonra öğrencilerin sınıf geçmesinin nasıl olacağına ilişkin bir soruya da yanıt verdi. Bakan, “Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. İkinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil. Diyelim bir zayıf not alma durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler” şeklinde konuştu.

