Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirme için proje başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle il ziyaretlerinin iptal olması üzerine dijital ortamdan gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında, Çankırı ve Bitlis'teki eğitimcilerle videokonferansla bir araya geldi. Salgın başladıktan 1 hafta sonra uzaktan eğitime geçişin Milli Eğitim Bakanlığı ekibinin gücü ve fedakârlığı sayesinde gerçekleştiğini belirten Selçuk, yaz aylarında EBA'nın zengin içerikle yayına devam edeceğini belirtti. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında da EBA TV ve EBA internetteki faaliyetlerimiz dolu dolu geçecek. Okuma yazma konusunda sorun yaşayan ilkokul 1'inci sınıftaki öğrencilerimizden tutun da üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıftaki gençlerimize kadar. Herhangi bir hobi konusunda eğitim almak isteyen yetişkinlere, anne baba eğitimlerinden öğretmen eğitimlerine kadar çok zengin içeriklerimiz olacak. Ben orta vadede çocukların bazı dersleri uzaktan almasını istiyorum. Sürekli teorik dersler olmamalı okulda. Bir boşluk olmalı. Ve o boşlukta da çocuklar sosyalleşmek için arkadaşlık için atölyelerde vakit geçirmek için zamana ihtiyaç duyuyorlar. Bu vesileyle de uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirmekle ilgili de büyük bir proje başlattık. Türkiye'nin dünyada uzaktan eğitim alt yapısı en iyi birkaç ülkeden biri olacağını şimdiden müjdeleyebiliriz."