HABER

Bakan Selçuk ve Bilal Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 17:58 | Son Güncelleme

 İBN Haldun Üniversitesi (İHÜ) ilk mezuniyet töreni, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Bakan Selçuk ve Bilal Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

İlkay DİKİCİ - Beyza Nur GÜLER- Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA) - İBN Haldun Üniversitesi (İHÜ) ilk mezuniyet töreni, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.
İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir'deki yerleşkesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de katıldı.

"EĞİTİM İNSANI ŞİMDİYE UYANDIRMAKTIR"
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Eğitim, insanı şimdiye uyandırmaktır. Geleceğe hazırlamak değildir. Eğitim eğer insanı şimdiye uyandıracaksa geçmişi ve geleceği şimdinin alanı içerisinde yeniden yorumlamaya gerek var" dedi.
Bakan Selçuk, "Özgeçmiş üzerinde çok durmamanızı ve kendinize bir öz gelecek yazmanızı tavsiye ederim. Eğer özgeçmiş üzerinde durmazsanız o zaman öz geleceğinizin ne olacağı konusu sizin zihninizde çok daha berrak bir şekilde ortaya çıkar. Kendinizin ötesinde birçok sorunun muhatabısınız ve artık kendiniz için çalışmayı bırakıp ne yapmanız gerektiği konusunda farklı bir sorgulamayı kendi içinizde yaşamanızı temenni ediyorum" diye konuştu

“BU ÜNİVERSİTENİN 200'ÜN ÜZERİNDEKİ ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLMASINI İSTEMEDİK"
Bilal Erdoğan ise, “Biz mütevelli heyeti olarak bu üniversitenin, Türkiye'de bulunan 200'ün üzerindeki üniversiteden biri olmasını istemedik. Bunu yapmak daha kolay. Bugün Türkiye'de vakıf üniversitesi denildiği zaman, maalesef ticari amaçla yolla çıkıldığını görüyoruz. Eğitim ticaretine saygı duymuyorum. Bir kariyer umudu olan insanlar için okullar, üniversiteler olacak. Bunu da hayatın gerçeği olarak kabul ediyoruz. Biz bu üniversiteyi, o üniversitelerden bir tane daha olsun diye kurmadık. Bu üniversite, eksikliğini hissettiğimiz adeta bir misyon üniversitesi olarak kuruldu. Gerçekten fikir üretmek, düşünmek için, hayatlarını bunun uğruna harcayan insanların bir araya geleceği bir üniversite düşündük" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 2'si doktora toplam 49 lisansüstü öğrenciye mezuniyet diplomaları verildi.

Bakan Selçuk ve Bilal Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet törenine katıldıBakan Selçuk ve Bilal Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet törenine katıldıBakan Selçuk ve Bilal Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet törenine katıldıBakan Selçuk ve Bilal Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Baba kız aynı anda mezun olduBaba kız aynı anda mezun oldu
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Kendisini böyle savunduSarar çifti dehşeti yaşamıştı! Kendisini böyle savundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de tacizcinin evini basıp, eşyalarını ateşe verdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'deki taciz skandalından sonra ortalık savaş alanına dönmüştü! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! 'Görüntülerdeki kişi ben değilim'

Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Kendisini böyle savundu

Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması

MSB'den Pençe Harekatı açıklaması

İstanbul’da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu

İstanbul'da bugün! Plajlar doldu taştı

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.