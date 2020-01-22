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  4. Bakan Selçuk ve öğrenciler 'Toprak Dede' anısına fidan dikti

Bakan Selçuk ve öğrenciler 'Toprak Dede' anısına fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Çelçuk ve öğrenciler, 2 gün önce hayatını kaybeden ve 'Toprak Dede' olarak anılan Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca (97) anısına fidan dikti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Çelçuk ve öğrenciler, 2 gün önce hayatını kaybeden ve 'Toprak Dede' olarak anılan Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca (97) anısına fidan dikti.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2 gün önce İstanbul'da hayatını kaybeden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın anısını yaşatmak için 81 ilde fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında her ilde 100 fidan, yurt genelinde ise 8 bin 100 fidan toprakla buluştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da etkinlik nedeniyle Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk ve öğrenciler, okulun bahçesine 100 fidan dikti.
Burada öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, toprağı ve öğrencilerin toprakla buluşmasını önemsediğini belirterek, Toprak Dede'yi rahmetle andığını söyledi. Bu etkinliği 81 ilde düzenlediklerini ve herkesin bu konuyu ciddiye aldığını ifade eden Bakan Selçuk, her ilde 100 fidan dikmek istediklerini, ancak binlerce fidan dikildiğini kaydetti.
Daha sonra öğrencilere Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndan getirilen 800 yıllık bir meşe ağacının palamudunu gösteren Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin 800 yaşındaki bir ağacın meyvesini görmelerini çok önemsiyorum. Bizler yokken bunlar vardı ve bu ağaçlar hala üretime devam ediyor. Bizim buna hürmet etmemiz gerekiyor. Bu hürmetimizi fiili olarak göstermek için de burada bulunuyoruz" dedi.
Daha önce de fidan dikme etkinliği düzenlediklerinin, ancak bugün Hayrettin Karaca için düzenlenen etkinliğin daha büyük önem taşıdığını ifade eden öğrenciler ise bu hareketleri ile gelecek nesillere örnek olmak istediklerini söyledi.

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