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Bakan Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 10:09 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Selçuk başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Selçuk, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, şahsınıza 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Bu anlamlı günde bize emanet ettiğiniz yeni nesilleri yetiştirme irademizi size bir kez daha belirtmek istiyorum. Bizlere hedef olarak gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesini aşma, ülkemizi hak ettiği noktaya taşıma gayretinden asla vazgeçmedik.

Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak başta şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarımla milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, bunları geliştiren, ailesini, milletini, vatanını gönülden seven ve bunları yüceltmek için sürekli çaba harcayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan her zaman gurur duyan ve bu ülkeye, insanımıza hizmeti her zaman erdem sayan din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarına, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyan zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplum ile barışık, kendine güvenen hür ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş akli melekelerini ve muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan bir insan modeli yetiştirmek en büyük görevimiz olacaktır.

Bu vesileyle ülkemizin 81 il vilayetinde, şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar her karışında vazifelerini hakkıyla ifa eden öğretmenlerimiz, mesleklerini fedakarlıkla yerine getirmiş olmalarından dolayı en içten duygularımla tebrik ediyor, tüm öğretmenlerimizi ve Milli Eğitim ailemizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, ebediyete irtihal etmiş başta şahsınız olmak üzere tüm öğretmenlerimiz ile şehit öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum."

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