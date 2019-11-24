Bakan Selçuk ve öğretmenler Ata'nın huzurunda

Ankara’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öncülüğündeki bakanlık bürokratları ile 81 ilden gelen öğretmenler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde "Milli Eğitim Bakanlığı" yazan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra öğretmenlerle beraber Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Bakan Selçuk deftere şunları yazdı:
"Başöğretmenimiz aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenleri Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında milletimizle beraber hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız. Milletimizin bize bahşetmiş olduğu bu yüce görevi, milletimiz ve tüm insanlık için ilim ışığında sürdürmeye, tüm gayret ve gücümüzle devan edeceğiz. Yeni nesli öğrenimin her aşamasında verimli, etkili, başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun."
İSTANBUL'DA TÖRENLERİN ADRESİ TAKSİM MEYDANI OLDU
İstanbul’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan çelenk sunumu sonrası, İstanbul genelinde okullar arası yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan Zeynep Kübra Acar ve Göknur Özel, şiir ve kompozisyonlarını okudu. Daha sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene katılan öğretmen ve öğrencilerin toplu fotoğraf çektirmesinin ardından tören sonlandırıldı.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN 24 KASIM MESAJI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Soylu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Bundan 4 bin yıl önce yaşam öyküsünü çivi yazısı tabletlere yazıp bize miras bırakan Sümerli Ludingirra, bir öğretmendi. Bedir Savaşı’nın esirleri, her biri 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığı Rahmet Peygamberi (S.A.V.) tarafından serbest bırakıldı.
Anadolu’nun manevi fatihi Hoca Ahmet Yesevi, esasen bir öğretmendi. Anadolu Selçuklu medeniyeti, en derin imzasını, hayranlık uyandıran muhteşem medreseleriyle attı. Osmanlı’da ilmiye sınıfının kanı akıtılamaz, malları müsadere edilemezdi. 1848 yılında Dâr-ül Muallimîn’i açan Osmanlı, 1870’de kız öğrencileri eğitecek kadın öğretmen yetiştirmek için Dâr-ül Muallimat‘ı hizmete açtı. Dâr-ül Muallimîn’in 1915 mezunu 25 genç öğretmeni, mezuniyetlerinden 12 gün sonra silah altına alındı. Bu okulların pek çok mezunu gibi Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit düştüler. Her iki savaşın da muzaffer komutanı, güzel cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de eline tebeşir alıp kara tahta başına geçmiştir. Bu ülke hangi varoluş mücadelesini verdiyse, içinde mutlaka şehit öğretmenler de vardır. Terörle mücadelede Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Bozkurt ve yüzlerce arkadaşı. 15 Temmuz şehidi öğretmen Yusuf Elitaş ve diğerleri. Bu medeniyet ve bu ülke, bir öğretmenlik eseridir ve kendisi de bir öğretmendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün terörle mücadele ederken, göçü merhametiyle yöneten bu asil millet, aslında dünyaya da bir ders vermektedir. Birleşmiş Milletler veya Avrupa Parlamentosu kürsüsünde Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya adaleti ve merhameti haykırıyorsa, bu toprakların öğretmenliğinin bize öğrettiği ilim, irfan ve vicdan sayesindedir. Bu vesileyle, gelmiş geçmiş bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, bu topraklar için şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizi; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eline tebeşir veya kalem alıp, kara tahta veya beyaz tahta başına geçip ders anlatmış bütün öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.”
Kaynak: İHA
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