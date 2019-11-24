Bakan Selçuk ve öğretmenler Ata'nın huzurunda

"Başöğretmenimiz aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenleri Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında milletimizle beraber hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız. Milletimizin bize bahşetmiş olduğu bu yüce görevi, milletimiz ve tüm insanlık için ilim ışığında sürdürmeye, tüm gayret ve gücümüzle devan edeceğiz. Yeni nesli öğrenimin her aşamasında verimli, etkili, başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun."

Ankara’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öncülüğündeki bakanlık bürokratları ile 81 ilden gelen öğretmenler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde "Milli Eğitim Bakanlığı" yazan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

İSTANBUL'DA TÖRENLERİN ADRESİ TAKSİM MEYDANI OLDU



İstanbul’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan çelenk sunumu sonrası, İstanbul genelinde okullar arası yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan Zeynep Kübra Acar ve Göknur Özel, şiir ve kompozisyonlarını okudu. Daha sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene katılan öğretmen ve öğrencilerin toplu fotoğraf çektirmesinin ardından tören sonlandırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN 24 KASIM MESAJI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Soylu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bundan 4 bin yıl önce yaşam öyküsünü çivi yazısı tabletlere yazıp bize miras bırakan Sümerli Ludingirra, bir öğretmendi. Bedir Savaşı’nın esirleri, her biri 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığı Rahmet Peygamberi (S.A.V.) tarafından serbest bırakıldı.