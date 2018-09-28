Bakan Selçuk, yangın çıkan huzurevini inceledi

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sultangazi Huzurevi'ndeki yangına ilişkin, "Allah'a çok şükür hiçbir can kaybı yaşamadık. Tahliye edildi bütün sakinlerimiz. Yakın zamanda tadilatlar tamamlanınca, sakinlerimizi tekrardan misafir edeceğiz." dedi.
Huzurevine gelerek incelemelerde bulunan, yetkililerden yangına ve son duruma ilişkin bilgi alan Selçuk, henüz nakledilmemiş huzurevi sakinleriyle de sohbet etti.
Sakinlere geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Selçuk, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, acı bir gün yaşadıklarını belirterek, "Bizim istediğimiz hiçbir huzurevi sakinimiz zarar görmesin. Bunun için de gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.
Tahliye edilen huzurevi sakinlerinden bazılarının ailelerinin yanına, bazılarının ise diğer huzurevlerine nakledildiğini dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:
"Allah'a çok şükür hiçbir can kaybı yaşamadık. Tahliye edildi bütün sakinlerimiz. Biz de anbean, olduğu andan itibaren haberdar olduk. Sayın valimiz, çalışan arkadaşlarımız, bizi haberdar etti. 86 sakinimiz ilgili lokasyonlara nakil edildiler. İnşallah yakın zamanda tadilatlar tamamlanınca, sakinlerimizi tekrardan misafir edeceğiz aynı lokasyonumuzda. Tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah tekrar böyle şeyler yaşamayız."
Bakan Selçuk ardından Darülaceze Huzurevi'ne nakledilen bazı huzurevi sakinlerini ziyaret etmek için buraya geçti.
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