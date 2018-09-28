HABER

Bakan Selçuk, yangın çıkan huzurevini inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 21:06 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Allah'a çok şükür hiçbir can kaybı yaşamadık. Tahliye edildi bütün sakinlerimiz. Yakın zamanda tadilatlar tamamlanınca, sakinlerimizi tekrardan misafir edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sultangazi Huzurevi'ndeki yangına ilişkin, "Allah'a çok şükür hiçbir can kaybı yaşamadık. Tahliye edildi bütün sakinlerimiz. Yakın zamanda tadilatlar tamamlanınca, sakinlerimizi tekrardan misafir edeceğiz." dedi.

Huzurevine gelerek incelemelerde bulunan, yetkililerden yangına ve son duruma ilişkin bilgi alan Selçuk, henüz nakledilmemiş huzurevi sakinleriyle de sohbet etti.

Sakinlere geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Selçuk, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, acı bir gün yaşadıklarını belirterek, "Bizim istediğimiz hiçbir huzurevi sakinimiz zarar görmesin. Bunun için de gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Tahliye edilen huzurevi sakinlerinden bazılarının ailelerinin yanına, bazılarının ise diğer huzurevlerine nakledildiğini dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Allah'a çok şükür hiçbir can kaybı yaşamadık. Tahliye edildi bütün sakinlerimiz. Biz de anbean, olduğu andan itibaren haberdar olduk. Sayın valimiz, çalışan arkadaşlarımız, bizi haberdar etti. 86 sakinimiz ilgili lokasyonlara nakil edildiler. İnşallah yakın zamanda tadilatlar tamamlanınca, sakinlerimizi tekrardan misafir edeceğiz aynı lokasyonumuzda. Tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah tekrar böyle şeyler yaşamayız."

Bakan Selçuk ardından Darülaceze Huzurevi'ne nakledilen bazı huzurevi sakinlerini ziyaret etmek için buraya geçti.

PARTNERRüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!
ŞIRNAK'TA 1'İ YARALI, 2 TERÖRİST YAKALANDIŞIRNAK'TA 1'İ YARALI, 2 TERÖRİST YAKALANDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay taziyeleri kabul ettiCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay taziyeleri kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile ve sosyal Politiklar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Sultangazi Huzurevi'ndeki yangın

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.