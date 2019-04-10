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Bakan Selçuk Yapay zekada öne çıkan ülkeler dünyada söz sahibi olacak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:49 | Son Güncelleme

'MAVİ BALİNA OYUN DEĞİL, SİBER SALDIRI' Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atakum ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

'MAVİ BALİNA OYUN DEĞİL, SİBER SALDIRI'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atakum ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada okul öğrencilerinin üretim yaptıkları bölümleri gezip, incelemelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Selçuk, 'Mavi Balina' adlı oyunla ilgili soru üzerine, Aslında bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımız ile birlikte başlattığımız bazı çalışmalar var. Zamanı gelince bunları kamuoyuyla paylaşacağız; ama şu sıra bazı açıklamaları yapmakta fayda var. 'Mavi Balina' ya da onun gibi çeşitli oyun gibi tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunlar çeşitli kişi ve kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır. Bu siber saldırı çocukların dijital konulardaki ihtiyaçlarını ya da oyun ihtiyaçlarını istismar eden ve çocuklara bir şekilde zarar vererek, toplumların zarar görmesine ve dejenere olmasına yol açmaya çalışan maksatlı kişiler. Bu anlamda bunu elbette polisiye tedbirleri, hukuki tedbirleri ve mevzuat tedbirleri vardır; fakat bu mesele sadece bu çözümlerle veya bakış açısıyla ele alınmamalıdır diye konuştu.
'UZMANLARIMIZLA İLETİŞİMDE OLSUNLAR'
Bakan Selçuk, bu konunun eğitimsel, sosyal ve psikolojik yönlerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti
Biz dijital oyunları bir problem olarak görürsek çağın eğilimlerini de gözden kaçırmış oluruz. Bunlar bir ihtiyaçtır. Tıpkı bir bıçak gibi iyi için kullanırsan iyiye hizmet eder, kötüye kullanırsanız kötüye hizmet eder. Çocuklarımızın ruh sağlığına zarar vermeyecek, çocuklarımızın gelişimlerini sekteye uğratmayacak oyunlarla ilgilide çalışmaları ve çabaları da destekliyoruz. Netice olarak şu söylenebilir; anne ve babaların, çocukların ihtiyaçlarını hassasiyetle dikkate almaları, onların yalnız kaldıklarında problemlerini çözemediklerinde sessiz bir şekilde feryat ettiklerinde neler yapılabileceği konusunda rehber öğretmenlerimiz ile psikologlarımız ile uzmanlarımızla birebir iletişimde olsunlar. Aksi takdirde bir çocuk eğer açık kapı bulamazsa, rahatlayacağı bir yol bulamazsa bu tür işlere yönelmektedir. Bu yönelimin ortadan kaldırılabilmesi de başta sevgili öğretmenlerimiz olmak üzere ailelerin ve bütün uzmanların ortak bir çabasıyla olur. Bu konu toplum olarak hep birlikte omuzlamamız gereken bir konudur.

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