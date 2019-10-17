HABER

Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:35 | Son Güncelleme

SURUÇ'U ZİYARET ETTİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaretinin ardından sınır hattındaki Suruç ilçesine geçerek, öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)

SURUÇ'U ZİYARET ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaretinin ardından sınır hattındaki Suruç ilçesine geçerek, öğrencilerle bir araya geldi. 'Kodlama Haftası' kapsamında Sanat Sokağı'nda öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Bakan Selçuk'a, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş eşlik etti. Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmalar ve uygulamaları hakkında bilgi aldı.
ÖĞRENCİLERDEN HAREKATA DESTEK
Suruç'ta yaşayan Ebru Aslan, askerlere destek amacıyla 'Kodlama Haftası' kapsamında 'Barış Pınarı Harekatı'nı tema olarak belirledi. Aslan, köylerinde bilgisayar olmadığı için bilgisayarsız kodlama yaptığını belirterek, "'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Buradan tüm askerlerimize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Onları destekliyoruz. Yaptığım bilgisayarsız kodlama. Köyümüzde bilgisayar olmadığı için böyle bir şey yaptık" diye konuştu.
Suruç'ta öğretmenlik yapan Müslüm Can ise "Amacımız, burada, okullarda gerçekleştirmiş olduğumuz örnek uygulamaları Suruç halkına sunabilmek. Onlarla okul- veli ilişkisini daha da güçlendirmek. 'Barış Pınarı Harekatı'ndan önce başlatmış olduğumuz bir etkinlik. Uluslararası gerçekleşen 'eTwinning' platformu mevcuttu. Biz de oradaki kod etkinliğini 72 okulumuzda gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz Mehmetçiklerimize destek ve moral olması açısından genellikle kodlamalarında 'Barış Pınarı Harekatı'nı sembol olarak belirlediler" dedi.
Bakan Selçuk, daha sonra Suruç'tan Birecik ilçesine hareket etti.

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)

Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama... Karnınızda saatli bomba taşıyor olabilirsiniz! Kimse farkına varmıyor ama...
Orhan Birgit ve Ali Topuz son yolculuğuna uğurlandı Orhan Birgit ve Ali Topuz son yolculuğuna uğurlandı 
Çal’da doğal kanyonu metalle donattılarÇal’da doğal kanyonu metalle donattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'dan kahreden haber: 1 asker şehit!

Antalya'dan kahreden şehit haberi!

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

Son dakika: 600'e yakın terörist YPG-PKK'dan firar etti

600 terörist YPG-PKK'dan firar etti!

Dışişleri Sözcüsü Aksoy açıkladı! Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Rasulayn'da terör örgütü sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanmış

Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den beraat etti! (Ekrem Yeter kimdir?)

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.