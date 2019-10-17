HABER

Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

    SURUÇ'U ZİYARET ETTİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaretinin ardından sınır hattındaki Suruç ilçesine geçerek, öğrencilerle bir araya geldi.

SURUÇ'U ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaretinin ardından sınır hattındaki Suruç ilçesine geçerek, öğrencilerle bir araya geldi. 'Kodlama Haftası' kapsamında Sanat Sokağı'nda öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Bakan Selçuk'a, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş eşlik etti. Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmalar ve uygulamaları hakkında bilgi aldı.

ÖĞRENCİLERDEN HAREKATA DESTEK

Suruç'ta yaşayan Ebru Aslan, askerlere destek amacıyla 'Kodlama Haftası' kapsamında 'Barış Pınarı Harekatı'nı tema olarak belirledi. Aslan, köylerinde bilgisayar olmadığı için bilgisayarsız kodlama yaptığını belirterek, "'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Buradan tüm askerlerimize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Onları destekliyoruz. Yaptığım bilgisayarsız kodlama. Köyümüzde bilgisayar olmadığı için böyle bir şey yaptık" diye konuştu.

Suruç'ta öğretmenlik yapan Müslüm Can ise "Amacımız, burada, okullarda gerçekleştirmiş olduğumuz örnek uygulamaları Suruç halkına sunabilmek. Onlarla okul- veli ilişkisini daha da güçlendirmek. 'Barış Pınarı Harekatı'ndan önce başlatmış olduğumuz bir etkinlik. Uluslararası gerçekleşen 'eTwinning' platformu mevcuttu. Biz de oradaki kod etkinliğini 72 okulumuzda gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz Mehmetçiklerimize destek ve moral olması açısından genellikle kodlamalarında 'Barış Pınarı Harekatı'nı sembol olarak belirlediler" dedi.

Bakan Selçuk, daha sonra Suruç'tan Birecik ilçesine hareket etti.

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Öğrenciler 1 saatte 20 çuval çöp topladıÖğrenciler 1 saatte 20 çuval çöp topladı
Kayıp Kader Buse’nin annesinden yürek burkan paylaşımKayıp Kader Buse’nin annesinden yürek burkan paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

Antalya'dan kahreden haber: 1 asker şehit!

Antalya'dan kahreden şehit haberi!

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

Son dakika: 600'e yakın terörist YPG-PKK'dan firar etti

600 terörist YPG-PKK'dan firar etti!

Dışişleri Sözcüsü Aksoy açıkladı! Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.