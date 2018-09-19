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Bakan Selçuk: Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

'ANİ SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK YOK' Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılışı yapılan okullarda eğitime başlayan öğrencilerin sınıflarını ziyaret etti.

Bakan Selçuk: Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız (2)

'ANİ SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK YOK'
Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılışı yapılan okullarda eğitime başlayan öğrencilerin sınıflarını ziyaret etti. Öğrencilere çeşitli sorular yönelten Bakan Selçuk, daha sonra öğrencilerin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Sınıfta öğrencilere 'Ne olmak istersiniz?' sorusuna yanıt veren bir öğrenci "Bakan olmak istiyorum, sizi çok seviyorum" dedi. Bunun üzerine Bakan Selçuk, öğrenciyi yanına çağırıp 'çak' yaparak, "Emin misin? İşin çok zor olur" diye gülümseyerek yanıt verdi.
Öğrencilerle samimi diyalog kuran Bakan Selçuk’a başka bir öğrenci ise sürekli sistem değişikliği istemediğini söyledi. Bakan Selçuk da, "Ani sistem değişikliği artık yok. Söz, ani fren de yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya, liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah" karşılığını verdi.
Bakan Ziya Selçuk temasları kapsamında kentte yaşayan Suriyeli ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü Kuveyt- Türk Ortaokulu'na geçti. Burada Suriyeli öğrenciler, Bakan Selçuk’u çiçeklerle karşılayıp, Türkiyem parçasını seslendirdi. Başka bir öğrenci ise 'Memleket isterim' şiirini okudu. Bakan Ziya Selçuk, beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte eğitim üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.
Bakanın temasları sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a günün anısı olarak acı kırımızı isot hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Selçuk: Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız (2)Bakan Selçuk: Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız (2)Bakan Selçuk: Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız (2)Bakan Selçuk: Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız (2)

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