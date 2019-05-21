Bakan Selçuk: Yeni modelde öğretmen eğitimi çok önemli (2)

'DÜNYANIN GİDECEĞİ YERİ DİKKATE ALDIK'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Bakan Ziya Selçuk’un yeni ortaöğretim tasarımı ile ilgili "Bu tasarım yapılırken nelere dikkat edildi?" sorusuna verdiği yanıtın videosu paylaşıldı. Bakan Selçuk, tasarımı yaparken dünyanın geleceğini, dünyanın gideceği yeri dikkate aldıklarını, dünyanın geleceği konusunda yeterli duyarlılığı geliştirmek için bugünün doğasını değil, geleceği dikkate aldıklarını söyledi. Selçuk "Bu coğrafyada, bu topraklarda, bu değer sisteminde gençlerimizin nasıl bir kimlikle ortaya çıkması gerektiğini de çok önemsiyoruz. Çünkü biz sadece kendimiz için bir eğitim yapmıyoruz. Biz dünyaya da katkı sağlamak için bir eğitim yapıyoruz. Eğer mevcut medeniyete, mevcut uygarlığa, bu topraklardan katkı sağlarsak, bu gençleri bu eğitim sistemi içerisinde yetiştirirsek asıl o zaman eğitim sistemi kendi vazifesini ortaya koymuş olacaktır. Aksi takdirde yerel bir bakış açısıyla, içe kapanmış bir şekilde, biz belli bir eğitim sistemini yürütüyormuş gibi yaparız" diye konuştu.

Eğitim sisteminin bir iddiaya sahip olması gerektiğini ifade eden Bakan Selçuk "Dünyaya nasıl katkı sağlayacağımızı, bilimi ve teknolojiyi nasıl öne çıkaracağımızı özellikle vurgulayarak düşünmek zorundayız. O nedenle de dünyanın gideceği yer elbette önemli, Türkiye’nin bulunduğu yer, bulunduğu coğrafya, içinde bulunduğu değer sistemi çok çok önemli. Bütün bunları birleştirdiğimizde de ortaöğretim tasarımını yine sadece bir okul içeriği olarak değil, Türkiye’nin gençlerinin, Türkiye’nin insanının geleceğe hazırlanması, Türkiye’nin geleceğe hazırlanmasının bir aracı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Selçuk'un videosu

