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  4. Bakan Selçuk yeni yılın ilk bebeğine "Büşra" ismini verdi

Bakan Selçuk yeni yılın ilk bebeğine "Büşra" ismini verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:43 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara’da dünyaya gelen 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti.

Bakan Selçuk yeni yılın ilk bebeğine "Büşra" ismini verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara’da dünyaya gelen 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti. Ailenin isteği üzerine Bakan Selçuk, yeni yılın ilk bebeğine "Büşra" ismini verdi.
Ankara’da yeni yılın ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya geldi. Seçil ve Abdullah Tetik çiftinin dördüncü kız çocuğu normal doğumla 3 kilo 590 gram olarak dünyaya geldi. Bakan Selçuk, hastaneye gelerek Tetik çiftini ilk tebrik eden kişi oldu. Tetik çiftinin Bakan Selçuk’tan yeni doğan kız çocuklarına isim vermesini istemesi üzerine uzun süre düşünen Bakan Selçuk, yeni yılın ilk bebeğine "Büşra" ismini verdi. Anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği seven Bakan Selçuk, Büşra bebeğe hediye olarak tam altın taktı.
Öte yandan, Büşra ve Oğuzhan Şahin çiftinin suda doğan ilk bebeği Yağız Ege’yi ziyaret eden Bakan Selçuk, Şahin çiftine 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.

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