Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (2)

BAKAN SELÇUK AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa'daki programında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Bursa'yı çok özel ve önemli projeler için ziyaret ettiğini belirten Bakan Selçuk, "Bursa'nın eğitim öğretim kalitesi konusunda buradaki arkadaşlarımızla istişare etmek için buraya geldik. Sabahtan beri çeşitli sanayi ve ticaret odası temsilcileriyle bir araya gelip, onlarlar çok sayıda protokol imzaladık. Mesleki eğitim konusunda sektörlerle el el kol kola olmak için buradayız. Bursa, mesleki eğitim konusunda öncü bir kent. Bu öncülüğün tüm Türkiye'ye model olması gerekiyor. AK Parti döneminde yapılan birçok hizmet yeni hizmetlerimizde altyapı olması açısında bizim için çok önemlidir" dedi. 'HİZMETLERİNİZLE ÇOCUKLARINIZIN GELECEĞİ İÇİN KATKI SAĞLIYORSUNUZ' Bursa'daki görüşmeler çerçevesinde yapılan eğitimin uluslararası standartlarda hangi aşamada olduğu ve bu konuya dair ne tür tedbirler alınacağı konusunda işbirliği içerisinde olacaklarını kaydeden Bakan Selçuk, vali ve belediye başkanının bu noktada büyük gayretleri bulunduğunu ve el birliği ile Bursa'nın eğitim kalitesine dair yeni başarılar ve projelere imza atacaklarını belirtti. Bursa'daki eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlayan herkese de teşekkür eden Bakan Selçuk, "Buradaki hizmetlerinizle sizler, çocuklarınızın, hatta doğmamış çocuklarınızın geleceği için katkı sağlıyorsunuz. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim dünyamızın gelişen bilimsel ve teknolojik unsurlara göre yeniden düşünmek ve zamanın ruhuna uygun olarak yeni projelere imza atma mesuliyetimiz var. Ekip arkadaşlarımızla beraber bu mesuliyetimizin son derece farkındayız" diye konuştu. 'YENİ BAŞARILARA İMZA ATMAK DURUMUNDAYIZ' "Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünyada rekabet edebilecek konumda bulunabilmesi için eğitimde muhakkak suretle yeni başarılara imza atmak durumundayız ki, bu Türkiye ekonomisi ve Türk demokrasisini yükseltsin ve yüceltsin" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk sözlerini ise şöyle noktaladı: "Eğitimin iktisadi hayatla bütünleşmesi, eğitimin ekonominin gereksinimlerine duyarlı olması ve aynı zamanda da demokrasinin gelişmesine katkı sağlaması bizim için son derece kaçınılmaz bir gerekliliktir. O anlamda da eğitimi sadece okullarda sınıflarda yapılan bir iş olarak görmüyoruz, bunun Türk ekonomisi ve demokrasisine katkısını da hep birlikte eşzamanlı ve eşgüdümlü olarak değerlendiriyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum inşallah hep birlikte çok parlak bir geleceğe imza atacağız." Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

