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Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 21:27 | Son Güncelleme

BAKANDAN ATAMA İSTEDİLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa'daki son programı olan İnegöl Müzakere Cemiyeti'nin toplantısına katılmak için İnegöl'e geldi.

Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (3)

BAKANDAN ATAMA İSTEDİLER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa'daki son programı olan İnegöl Müzakere Cemiyeti'nin toplantısına katılmak için İnegöl'e geldi. Bakan Selçuk toplantıya girerken, yanına atama bekleyen iki öğretmen geldi. Atamalarının yapılıp yapılmayacağını soran iki öğretmene Bakan Selçuk, "Ben de Maliye'den haber bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayacak" dedi.
'ŞEHİR DIŞINDAN FARKLI KİŞİ VE KURUMLARDAN DESTEK ALINMALI'
Daha sonra toplantının yapılacağı salona geçen Bakan Selçuk'u AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel karşıladı. Burada konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnegöl'ün şehir dışından farklı bakış açısı olan kişiler ve kurumlardan destek alması gerektiğini belirterek, "Bu güzel birlikteliğimizi İnegöl için hayallerimizi hedeflerinizi bir araya getirip buluşturmanız mutluluk verici. Bir söz vardır hiçbir yağmur tanesi kendisini selden sorumlu tutmaz ama her yağmur tanesi selden sorumludur hepimiz İnegöl'den sorumluyuz. İnegöl'le alakalı çok güzel başarılar duyuyoruz. Fakat çeşitli kalkınma projeleri var. ABD’de eyaletler düzeyinde kalkınma programları var. Bu programların başarısı dışarıdan farklı bir gözün desteği ile oluyor. İnegöl’ün çok dışından bakış açıları olan kişileri, kurumları burası için kalkınma projesinde değerlendirmenizde fayda var" diye konuştu.
'BİLİM OLMAZSA UZUN SOLUKLU MARATON OLMAZ'
Bilimin önemine vurgu yapan Bakan Selçuk, "Eğer siz burası için bir şeyler planlıyorsanız dış gözlerden destek almanızda fayda var. Bunun için bir irade koymak çok önemli. Sizin paranız kudretiniz olabilir fakat bunu tamamlayan bilim değilse burada uzun soluklu bir maraton gözetemezsiniz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (3)Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (3)Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (3)Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (3)

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