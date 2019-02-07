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Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 23:10 | Son Güncelleme

İNEGÖL'E ÜNİVERSİTE Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnegöl Müzakere Cemiyeti toplantısına katıldı. İnegöl’e üniversite kurulması için hazırlanan dosyalar Bakan Selçuk'a iletildi. Selçuk, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (4)

İNEGÖL'E ÜNİVERSİTE
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnegöl Müzakere Cemiyeti toplantısına katıldı. İnegöl’e üniversite kurulması için hazırlanan dosyalar Bakan Selçuk'a iletildi. Selçuk, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İnegöl Köftesi tadını nasıl buldunuz? sorusunu şakacı bir dille cevaplayan Bakan Selçuk, "İnegöl’e üniversite kurulacak mı sorusuna ise, "İnegöl için harika bir haber. İnşallah güzel çalışmalar olacak. İnegöl Türkiye’de parmakla gösterilen, eğitimiyle, üretimiyle her türlü imkanıyla güzel bir şehrimiz. El birliğiyle çalışıyoruz. Daha güzel olacak" dedi.
Bakan Selçuk, Ankara'ya gitmek üzere İnegöl'den ayrıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA

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Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (4)

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